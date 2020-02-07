Крымчане единодушно поддержали внесенный Президентом РФ проект закона о поправке в Конституцию

Source: Russia – Council of the Federation

В Республике Крым состоялся круглый стол, посвященный изменениям в Основной закон государства.

Главным событием региональной недели стало открытое обсуждение и разъяснение положений проекта закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации. «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», которое состоялось в Совете министров Республики Крым. Сопредседателями открытого обсуждения выступили сенаторы от Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым и Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым , а также Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. В обсуждении участвовали представители всех муниципальных органов власти субъекта, исполнительной, законодательной, судебной власти Республики, руководители правоохранительных органов, представители общественности, учебных заведений, экспертного сообщества Республики Крым.

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По словам модератора круглого стола Ольги Ковитиди, с внесением изменений в Конституцию РФ начинается новый период в истории России, который ознаменуется укреплением и развитием российской государственности, укреплением суверенитета и повышением уровня и качества жизни граждан России.

Участники заседания в течение 2 часов активно обсуждали предложенные Президентом РФ поправки в Основной закон государства и единогласно поддержали проект закона о поправке в Конституцию.

Копии Решения заседания круглого стола направлены в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Аппарат Полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе, а также Главе Крыма, в Государственный совет Республики.

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