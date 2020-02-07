К. Косачев: В Совете Федерации приветствуют развитие культурно-гуманитарных связей с Мальтийским Орденом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Представителем Суверенного Мальтийского Ордена в РФ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Представителем Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста.

Константин Косачев напомнил о предыдущем сотрудничестве с Аймоне ди Савойа Аоста по ряду направлений, в частности, по подготовке парламентариями России и Италии российского и итальянского проектов докладов, посвященных состоянию и перспективам отношений двух стран.

Высоко ценим деятельность Мальтийского Ордена в Сирии, где возросла потребность в гуманитарном сотрудничестве

«Сейчас мы завершаем работу над текстом уже совместного доклада. Надеюсь, что до конца весенней сессии Совета Федерации мы с итальянскими коллегами его обсудим», — проинформировал Константин Косачев.

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Глава Комитета СФ отметил поступательную динамику развития отношений Российской Федерации и Мальтийского Ордена. По словам Константина Косачева, они строятся на уникальном историческом опыте и взаимном интересе к сотрудничеству по целому ряду вопросов современной международной повестки.

«Высоко ценим деятельность Мальтийского Ордена в Сирии, где возросла потребность в гуманитарном сотрудничестве. Это один из примеров сопряжения нашего взаимодействия. В Совете Федерации готовы продолжать содействие в этой работе и приветствуют развитие культурно-гуманитарных связей с Мальтийским Орденом», — подчеркнул Константин Косачев.

Встреча Константина Косачева с Послом Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Послом Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста

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Встреча Константина Косачева с Послом Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста

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Встреча Константина Косачева с Послом Суверенного Мальтийского Ордена в РФ Аймоне ди Савойа Аоста

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Аймоне ди Савойа Аоста также выразил надежду на увеличение динамики отношений с обеих сторон.

Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения с более чем ста странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в восемьдесят международных организаций.

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