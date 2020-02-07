Л. Талабаева провела прием граждан во Владивостоке

Source: Russia – Council of the Federation

Участников встречи интересовали темы охраны здоровья, нравственно-политического воспитания молодежи и другие вопросы.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в ходе рабочего визита в Приморье провела личный прием граждан.

Жители Приморья пришли к Людмиле Талабаевой с различными проблемами, в числе которых вопросы охраны здоровья, нравственно-политическое воспитание молодежи и другие.

Людмила Талабаева провела личный прием граждан

Представитель молодёжного политического движения обратился с просьбой провести ознакомительную встречу сенатора со студентами Дальневосточного федерального университета – будущими политологами, на которой будут обсуждены вопросы о работе Совета Федерации и другие темы, касающиеся института парламентаризма.

Нужно постоянно встречаться с людьми, чтобы знать, чем живет Приморье и какие проблемы требуют первоочередного решения

В ходе приема граждан также была решена проблема ветерана труда по направлению в госпиталь для ветеранов войн. В рамках регионального проекта в этом госпитале с марта 2019 года функционирует гериатрический центр, в котором получили медицинскую помощь около 300 человек. Улучшение качества лечения пациентов старшего поколения является приоритетным в Приморском крае, подчеркнула Людмила Талабаева.

«В крае нужно бывать и постоянно встречаться с людьми, чтобы знать, чем живет Приморье и какие проблемы требуют первоочередного решения», — отметила сенатор.

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