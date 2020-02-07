Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе студенческого стройотряда и обсудил поправки в Конституцию РФ с представителями региональных молодежных общественных организаций.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел встречу с представителями Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона, студенческих отрядов и молодежной избирательной комиссии.

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«В настоящее время во всех регионах идет обсуждение озвученных Президентом России поправок. От молодежи также ждут предложений, потому что за вами будущее, вы будете жить по новым правилам, ваше мнение как никогда важно», – отметил Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко в Оренбургской области

В ходе дискуссии была подчеркнута необходимость внесения изменений о запрете на иностранное гражданство или вид на жительство для представителей власти и закрепления ряда социальных гарантий, непосредственно влияющих на качество жизни граждан страны.

Участники встречи высказались в поддержку анонсированных в ходе Послания Президента РФ Федеральному Собранию конституционных изменений, а также внесли свои предложения по расширению влияния молодежи на управленческие процессы. Озвученные на встрече идеи, будут обобщены и переданы в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию РФ.

Андрей Шевченко вместе с бойцами строительных отрядов Оренбургского госуниверситета принял участие в работах по созданию центра спелеолечения на базе университетской поликлиники.

Андрей Шевченко в Оренбургской области

«Студенческая акция «Где учусь, там и тружусь!» не только помогает молодым людям в освоении полезных профессиональных навыков, но и дает возможность пользоваться плодами своего труда. Строительство соляной комнаты в стенах студенческой поликлиники – яркий пример того вклада, который они могут внести в развитие своего университета», – отметил сенатор.

На встрече с представителями стройотрядовского движения Оренбуржья и активом университета также были затронуты темы, связанные с изменением Конституции, реализацией молодежной политики и популяризацией движения российских студенческих отрядов.

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