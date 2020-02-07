Олег Матыцин: «Взаимодействие с Общественным советом должно быть максимально открытым»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл встречу с членами Общественного совета при Минспорте России. Это первая для Олега Матыцина встреча с Общественным советом, руководителями его комиссий и рабочих групп.

Общественный совет при Минспорте России создан в 2013 году. В новом составе Общественный совет работает с 22 ноября 2018 года. Председателем Совета является Раиса Терёхина.

Поприветствовав коллег, Министр отметил важность взаимодействия с Общественным советом, открытость обсуждения политики, которую планирует реализовывать Министерство спорта.

«Для нас самое главное, чтобы наша политика, наши программы были как можно больше привязаны к жизни, к конкретным результатам, – подчеркнул Олег Матыцин. – Сейчас нужна максимальная открытость, возможность обсуждения с экспертным сообществом всего того, что мы планируем делать. Для этого и создан Общественный совет – слушать и слышать ваши мнения, учитывать его при принятии решений. Сейчас очень важный период нашей деятельности – мы находимся на этапе подготовки Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, её приоритеты связаны с национальными задачами и целями. А основная задача – здоровье наших людей, чтобы рос средний возраст нашего населения, чтобы повышались показатели демографии, чтобы в обществе были созданы комфортные условия для развития физической культуры и спорта. При безусловном уважении к олимпийским медалям, нашим чемпионам – это только верх большой пирамиды, а основанием пирамиды является наша с вами работа в регионах, с федерациями по оздоровлению населения и созданию максимально комфортных условий для реализации наших программ».

Глава Минспорта России заверил, что площадка Общественного совета будет по-прежнему эффективной, а стиль работы станет ещё более открытым, доверительным и уважительным.

В свою очередь Раиса Терёхина отметила, что целью деятельности Общественного совета является осуществление общественного контроля за деятельностью Министерства и рассмотрение различных значимых для общества проектов. К ним относятся нормативно-правовые акты, мониторинг качества оказания государственных услуг, реализация контрольной функции хода проведения всевозможных государственных закупок.

«У Общественного совета одна цель – сделать всё возможное для того, чтобы наша отрасль развивалась динамично и гармонично, чтобы слаженно выполнять поручения Президента Российской Федерации, которые стоят перед нами. На наших заседаниях мы обсуждаем вопросы совершенствования системы управления физической культуры и спорта в России. Мы готовы к взаимодействию, особенно когда это касается значимых программ, таких как школьный и студенческий спорт, волонтёрская работа, деятельность общероссийских спортивных обществ».

Пресс-служба Минспорта России

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