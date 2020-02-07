Олег Матыцин: «Совместная работа Минспорта России, ОКР и спортивных федерации должна обеспечить участие и успешное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации под председательством главы ведомства Олега Матыцина состоялось заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

В мероприятии приняли участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального научного центра физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

В ходе заседания члены штаба обсудили вопросы, связанные с подготовкой российских спортсменов к участию в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

«Министерство спорта Российской Федерации делает и будет делать всё необходимое, для того чтобы процесс подготовки российских спортсменов к Олимпиаде шёл успешно и эффективно при полном и самом тесном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и всеми федерациями, – отметил Олег Матыцин. – Структуры активно работают, чтобы защитить наших спортсменов и обеспечить участие нашей делегации в Играх под российским флагом и гимном».

«Мы сейчас находимся в ракурсе внимания международной общественности. Нам необходимо ещё раз показать, что все наши успехи основаны не на допинге, а на реальной и очень эффективной работе. Для нас важно обеспечить участие в соревнованиях только чистых спортсменов», – акцентировал глава Минспорта России.

«Мы придаём большое значение заключительному этапу подготовки сборных команд, медицинскому сопровождению, созданию максимально комфортных условий проведения учебно-тренировочных сборов, чтобы обеспечить успешное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио», – подчеркнул Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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