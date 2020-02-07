О заседании Научно-консультативного совета по международному праву при МИД Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

07-02-2020

7 февраля 2020 г. в Министерстве иностранных дел состоялось пятое заседание Научно-консультативного совета по международному праву при МИД.

В заседании приняли участие члены Совета и представители государственных органов Республики Беларусь.

На заседании было представлено руководство для бизнеса, государства и гражданского общества «Беларусь: права человека и бизнес», в котором эта проблематика рассматривается в контексте устойчивого развития. Также Совет был ознакомлен с деятельностью Центра исследований мира, созданного на базе факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Целью Центра является изучение современных гуманитарных проблем международно-правового регулирования вооруженных конфликтов, поддержания мира и устойчивого развития.

Совет обсудил результаты участия белорусской делегации в работе Шестого (правового) комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а также подготовку к очередным сессиям этих структур. Применительно к ЮНСИТРАЛ особое внимание было уделено процессам реформирования системы разрешения инвестиционных споров и выдвинутой Китаем инициативе о принадлежности прав на железнодорожные накладные.

Члены Совета были также проинформированы о ходе подготовки к региональной конференции по правовым вопросам цифровой экономики, проведение которой запланировано на май 2020 года, и обсудили тематическое наполнение этого мероприятия.

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