О. Мельниченко выступил на заседании Законодательного Собрания Пензенской области с отчетом о своей работе в Совете Федерации за 2018–2019 годы

Source: Russia – Council of the Federation

В текущем году продолжится работа по реализации задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, в том числе в части построения эффективной системы взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти, отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области выступил в регионе с отчетом о своей работе за 2018–2019 гг.

По его словам, в соответствии с вопросами ведения, за отчетный период Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера было рассмотрено 2 федеральных конституционных закона и 229 федеральных законов.

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В рамках реализации права законодательной инициативы Олег Мельниченко выступил в качестве автора либо соавтора 12 законодательных актов, 9 из которых прошли все стадии законодательного процесса в Федеральном Собрании от момента разработки до одобрения Советом Федерации и были подписаны Президентом РФ. В результате данной работы в области местного самоуправления принят Федеральный закон, предусматривающий включение расположенных на межселенной территории населенных пунктов в состав территории, на которой может осуществляться территориальное общественное самоуправление (ТОС).

Сенатор считает, что не менее значимым стал Федеральный закон, которым был введен новый вид муниципального образования – муниципальный округ. «Новация должна способствовать консолидации ресурсов и улучшению финансового положения населенных пунктов, а также повысить качество муниципального управления. Это особенно актуально для северных территорий и территорий с низкой плотностью населения», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что в целях решения накопившихся проблем обманутых дольщиков и завершения строительства проблемных объектов с моим непосредственным участием был разработан и принят Федеральный закон, предусматривающий создание в регионах Фондов субъектов Российской Федерации. «В целом в России по итогам 2019 года восстановлены права более 16 тысяч обманутых дольщиков в 21 субъекте Российской Федерации. В 2020 году планируется восстановить права еще порядка 40 тысяч обманутых дольщиков. Всю накопленную проблему, связанную с данной категорией наших граждан, планируется решить к 2023 году», — сообщил законодатель.

За отчетный период следует выделить такие изменения, как закрепление правовых основ деятельности сельских старост, закрепление права органов МСУ на осуществление мероприятий по защите прав потребителей

Олег Мельниченко проинформировал, что в области совершенствования законодательства в сфере местного самоуправления за отчетный период следует выделить такие изменения, как закрепление правовых основ деятельности сельских старост, закрепление права органов местного самоуправления на осуществление мероприятий по защите прав потребителей, расширение круга субъектов инициативы проведения публичных слушаний, упрощение порядка доступа граждан к информации о проверках деятельности органов местного самоуправления.

К новеллам в правовой сфере глава Комитета СФ отнес такие вопросы законодательного регулирования как полнота и доступность информации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, страхование жилых помещений от разрушения вследствие аварий и техногенных катастроф, продление срока деятельности Фонда ЖКХ и другие.

Сенатор также рассказал о ключевых мероприятиях проводимых Комитетом. «Следует отдельно отметить проведение Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. За отчетный период было подготовлено и проведено 20 Дней субъектов в Совете Федерации. По каждому региону приняты итоговые постановления, контроль за исполнением которых возложен на Комитет. Реализация указанных постановлений Совета Федерации составляет около 90 процентов».

Олег Мельниченко поблагодарил губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана Александрович, БелозерцевИван АлександровичГубернатор Пензенской области председателя Законодательного Собрания Пензенской области Лидина Валерия Кузьмича ЛидинВалерий КузьмичПредседатель Законодательного Собрания Пензенской области и всю регионально команду за проведение в январе 2019 года Дней Пензенской области в Совете Федерации, отметив высокий профессионализм и качественную проработку всех вопросов при подготовке и проведении указанных Дней.

В своем отчетном выступлении председатель Комитета затронул и такую работу, как подготовка и проведение международного форума регионов России и Беларуси. «Итог двухлетней работы — 47 подписанных документов», — сказал он.

Важной частью работы сенатора является международная деятельность. В отчетный период парламентарий в составе делегации Российской Федерации неоднократно участвовал в работе и выступал на сессиях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

Олег Мельниченко отметил также важность взаимодействия «группы дружбы» Совета Федерации с парламентом КНДР, которую он возглавляет от Совета Федерации.

В марте 2019 года по приглашению корейской стороны прошел визит делегации Совета Федерации, посвященный 70-й годовщине подписания первого двустороннего документа – Советско-корейского соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве от 17 марта 1949 года.

В ходе поездки ключевой встречей визита, была встреча делегации Совета Федерации, с заместителем Председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён.

Олег Мельниченко отметил, что главной целью его международной деятельности является отстаивание интересов Российской Федерации на мировой арене, налаживание партнерских отношений с парламентами других стран и создание возможностей для развития отношений с другими государствами в социально-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах сотрудничества.

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