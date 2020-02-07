Source: Russia – Council of the Federation

В Брянской области сенатор приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию Года памяти и славы.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию Года памяти и славы. Мероприятие прошло в Правительстве региона.

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Сенатор напомнила, что Указом Президента России 2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы с целью сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.

Галина Солодун совместно с руководством региона, ветеранами участвовала в возложении цветов к Вечному огню, почтив память героев, павших в годы войны.

Галина Солодун и ветераны в Брянской области

«Сегодняшний день напомнил нам о героических страницах отечественной истории, о мужественных защитниках, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. На примере их мужества, силы духа и самоотверженности нужно воспитывать подрастающее поколение, прививая нравственные ценности, патриотизм, ответственность за судьбу своей страны», — сказала парламентарий.

«Сменяются эпохи, но чувство гордости за Отчизну передаётся из поколения в поколение», — подчеркнула Галина Солодун, отметив, что память о героях Великой Отечественной войны будет жить в наших сердцах всегда.

Сменяются эпохи, но чувство гордости за Отчизну передаётся из поколения в поколение

Сенатор рассказала, что в первые дни и часы войны тысячи жителей Брянщины встали на защиту Родины. Область направила в ряды Красной Армии свыше 200 тысяч своих сыновей и дочерей. В июне 1941 г. из добровольцев города Брянска и области была сформирована 331-я Пролетарская стрелковая дивизия, защищавшая Москву. С боями она прошла до Праги.

Галина Солодун и ветераны в Брянской области

На данный момент в Брянской области проживает 656 ветеранов Великой Отечественной войны. На Брянщине проживают два Героя Советского Союза — Виктор Михайлович Афанасьев и Иван Андреевич Кашин, а также Герой России Александр Викторович Постоялко.

«Мы ценим и бережем наше прошлое, нашу Россию! Победа — великий подвиг, память об этой странице истории страны научит детей и внуков гордиться Великой Победой», — сказала сенатор.

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