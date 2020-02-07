Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Электро-Л07.02.2020 16:00

Первые снимки от «Электро-Л» № 3

Сегодня, 7 февраля 2020 года, в 04:30 мск космическим аппаратом «Электро-Л» № 3 в рамках лётных испытаний были получены и переданы первые снимки Земли в видимом и ИК-диапазонах. Российский спутник «Электро-Л» № 3 находится на геостационарной орбите в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы. Все его служебные системы функционируют штатно.

Спутник «Электро-Л» № 3 был запущен 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур и пополнил состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2011 года, запуск второго состоялся в декабре 2015 года.

Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Они предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией для:

синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе (характер и параметры облачных образований, фронтальные разделы, особенности циркуляции воздушных масс, стихийные гидрометеорологические явления);

анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов (волнение, температура поверхности моря, сгонно-нагонные процессы у побережий);

анализа пространственно-временного изменения состояния снежного покрова, влаго-запасов с целью прогноза произрастания сельскохозяйственных культур;

анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли;

мониторинга климата и глобальных изменений;

обеспечения экологического контроля и охраны окружающей среды (экологический контроль в промышленных районах, выявление загрязнений снежного покрова) и контроля чрезвычайных ситуаций (наблюдение районов чрезвычайных ситуаций с целью оценки последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и планирования мероприятий по их ликвидации, контроль возникновения и последствий лесных пожаров).

Кроме того, аппараты серии «Электро» используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Аппараты построены по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения (дистанционное зондирование Земли, космическая астрономия).

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