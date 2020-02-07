Первый заместитель директора-распорядителя Дэвид Липтон уходит из МВФ

Source: IMF – News in Russian

7 февраля 2020 г.

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила в пятницу, что первый заместитель директора-распорядителя Дэвид Липтон уходит из Фонда в конце февраля в связи с изменениями, которые она намерена осуществить в составе руководства. Г-н Липтон занимал этот пост дольше, чем какой-либо другой первый заместитель директора-распорядителя, вступив в эту должность в сентябре 2011 года.

Его обширная сфера ответственности в МВФ включала вопросы стратегии, разработки политики, надзора на многосторонней основе и по отдельным странам, а также программ кредитования. Он возглавлял реализацию ряда важных инициатив, включая Процедуру раннего предупреждения, проводимую Фондом дважды в год на Весенних и Ежегодных совещаниях для рассмотрения проблем, которые стоят перед директивными органами и которые могут возникнуть в будущем; Основу оценки внешней сбалансированности и связанный с ней Доклад по внешнеэкономическому сектору, которые оценивают внешние позиции стран и валютные курсы; а также начатую недавно работу над целостным подходом к политике, который анализирует оптимальное совместное использование различных инструментов экономической политики и направлен на укрепление надзора Фонда и повышение действенности его рекомендаций.

Г-жа Георгиева дала высокую оценку г-ну Липтону за его «интеллектуальное лидерство и новаторские идеи» и отметила, что он пользуется «широким уважением среди 189 государств-членов МВФ», а также среди сотрудников МВФ. Далее она сказала:

«В должности первого заместителя директора-распорядителя в последние девять лет — а он находился на этом посту дольше, чем кто-либо из его предшественников, — Дэвид принес неоценимую пользу государствам-членам Фонда и в целом мировой экономике благодаря его непревзойденному экономическому опыту и знаниям. Можно долго перечислять его достижения в Фонде. Достаточно сказать, что Дэвид не имеет себе равных по вкладу в дальнейшее повышение строгости аналитической работы Фонда и своей способности оценивать ситуацию с точки зрения разработчика экономической политики. Я благодарю его за все, что он сделал для Фонда и для людей, интересам которых мы служим».

Г-н Липтон сказал: «Кристалина и я тесно сотрудничали в период ее работы во Всемирном банке, и я был рад, когда исполнял обязанности директора-распорядителя и в последующие месяцы, содействовать успешному началу ее работы после перехода в Фонд. Я верю в деятельность Фонда. Для меня было честью работать здесь, сначала восемь лет в начале моей профессиональной карьеры в 1981 году и затем в качестве первого заместителя директора-распорядителя c 2011 года. Фонд — организация, вносящая бесценный вклад в благосостояние своих членов и всей мировой экономики, и я рад, что имел возможность так долго служить ей.

Г-н Липтон, гражданин США, начал профессиональную деятельность молодым экономистом в МВФ и восемь лет занимался вопросами экономической стабилизации в странах с формирующимся рынком и бедных странах. С 1989 по 1992 год он вместе с профессором Джеффри Саксом, который в то время работал в Гарвардском университете, консультировали правительства России, Польши и Словении по экономическим вопросам в процессе перехода этих стран к капитализму.

С 1993 по 1998 год он работал в Министерстве финансов США. На посту заместителя министра по международным вопросам, а до этого — помощника министра, он помогал организовать действия Министерства по реагированию на финансовый кризис в Азии и работу над модернизацией международной финансовой архитектуры.

Ранее г-н Липтон пять лет работал в компании Moore Capital Management и занимал должность управляющего директора в корпорации Citi, где он возглавлял департамент по глобальному управлению страновыми рисками. До возвращения в МВФ в 2011 году он работал в качестве специального помощника президента США и старшего директора по международным экономическим вопросам в Национальном экономическом совете США и Совете национальной безопасности в Белом доме. Он также занимал должности в Международном научном центре имени Вудро Вильсона и Фонде Карнеги за международный мир.

Работа по поиску преемника г-на Липтона начнется в ближайшее время.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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