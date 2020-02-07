Подписан указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов постановляю:

1. Произвести в апреле – мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 ООО рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 ООО рублей.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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