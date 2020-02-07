Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-6307.02.2020 17:30

Практические экзамены у экипажа МКС-63

После сдачи теоретических экзаменов основной экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) приступил к практическим испытаниям на тренажёрах. Сегодня, 7 февраля 2020 года, у космонавтов Роскосмоса Николая Тихонова и Андрея Бабкина прошла экзаменационная тренировка на тренажёре «Телеоператор», который используется для отработки навыков телеоператорного управления грузовым кораблём «Прогресс МС».

Российские члены основного экипажа МКС-63 сдавали этот экзамен впервые. На станции данный режим выполняют вдвоём — один космонавт работает ручками управления, второй — помогает ему и отвечает за обеспечение работ. Поэтому на экзамене Николай Тихонов и Андрей Бабкин работали на тренажёре «Телеоператор» вдвоём, но у каждого был свой билет.

Экзаменационный билет содержит в себе по четыре режима, два из которых предполагают вход в тень в процессе причаливания корабля к МКС. Космонавт отрабатывает стыковку «грузовика» к четырём стыковочным узлам — это СО-1 (стыковочный отсек «Пирс»), СМ (служебный модуль «Звезда»), МИМ-1 (малый исследовательский модуль «Рассвет») и МИМ-2 («Поиск»). Все режимы начинаются из автоматического зависания корабля на дальности примерно 150-160 метров от станции. Дальше вводятся нештатные ситуации, приводящие к срыву автоматического режима и переходу на ручной режим управления «грузовиком». Во время выполнения ручного управления также возможны отказы и аварии.

К первой группе нештатных ситуаций относятся, например, уход изображения стыковочного узла МКС из поля зрения телекамеры корабля или авария системы управления движением. В режиме ТОРУ космонавтов тоже могут ожидать нештатные ситуации, такие как кратковременное пропадание ТВ-изображения с грузового корабля, отказ ручных средств управления или разрыв связи между кораблём и станцией.

«Есть определенные изменения по сравнению с обычной тренировкой, — признался после экзамена Андрей Бабкин. — Это повышенный эмоциональный фон из-за чувства ответственности. С этими моментами приходится бороться дополнительно помимо выполнения режимов, но судя по результатам, думаю, мы всё сделали правильно».

Стоит отметить, что Андрей Николаевич в NASA прошёл подготовку по сопровождению и захвату кораблей Dragon, Cygnus и HTV: «Я эту подготовку проходил отдельно, в то время как Николай специализировался по выходу в открытый космос. Там другой принцип принятия „грузовика“. Тоже есть мишень, захват производится манипулятором с определённого расстояния. С учётом возможных ограничений по составу экипажа на этот период нас подготовили на все возможные случаи».

Комиссия под председательством начальника 1-го управления Центра подготовки космонавтов, Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта РФ Валерия Корзуна поставила космонавтам оценку «отлично».

«Они себя чувствуют комфортно, есть слаженность, взаимопомощь, понимают друг друга с полуслова. Ребята готовы принять „грузовик“ и не один, а при необходимости смогут помочь иностранным коллегам на станции», — подытожил, улыбаясь, Валерий Григорьевич.

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