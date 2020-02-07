Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедших в Московской области общественных слушаниях по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Виктор Абрамов АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области принял участие в общественных слушаниях по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ.

Виктор Абрамов принял участие в общественных слушаниях по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ

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Виктор Абрамов принял участие в общественных слушаниях по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ

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Виктор Абрамов принял участие в общественных слушаниях по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ

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Виктор Абрамов принял участие в общественных слушаниях по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ

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«Хорошо, что обсуждение изменений в такой важный документ для страны активно и позитивно воспринято общественностью. Президент Российской Федерации призвал всех граждан проголосовать по этому вопросу. Поэтому сейчас мы проводим предварительные встречи, собираем предложения и замечания граждан», — сообщил сенатор.

Обсуждение изменений в такой важный документ для страны активно и позитивно воспринято общественностью

Виктор Абрамов отметил, что в итоге должен быть создан документ, который определит дальнейшую стратегию развития страны, направленную на создание комфортных условий жизни людей в каждом регионе, городе и посёлке.

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«В слушаниях приняли участие представители общественности, органов государственной власти и местного самоуправления Московской области. Большая часть выступлений затронула социальные темы и государственное устройство страны», — сказал парламентарий.

По его словам, было предложено внимательно отнестись к вопросу индексации размера пенсий: выступающие предложили закрепить в Конституции чёткое регулирование индексирования. «Говорили о системе работы муниципальных образований: особое внимание было уделено вопросу закрепления в Основном законе права населения участвовать в формировании бюджетного финансирования своих территорий».

По мнению выступавших, сделан важный шаг в сторону развития местного самоуправления в части поправки в статью 132, так как она устанавливает принцип единства публичной власти, добавил Виктор Абрамов.

По итогам обсуждения участники приняли проект резолюции, который будет направлен в Совет Федерации и Государственную Думу.

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