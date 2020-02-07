Прокуратура Кировской области организовала проверку по информации о нарушении прав ветеранов и пенсионеров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о нарушении законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома на ул. Свободы в г. Кирове.

По данным представителей средств массовой информации, ветераны, пожилые граждане и пенсионеры более 8 месяцев лишены возможности пользоваться лифтом, который меняют в рамках реализации мероприятий областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

Вместе с этим представители СМИ указывают на нарушения прав граждан на благоприятные условия для проживания в домах по ряду иных улиц, находящихся в ведении управляющей компании Ленинского района города Кирова.

В связи с изложенным прокуратурой Кировской области организована проверка по всем указанным фактам. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

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