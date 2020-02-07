Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#DLR07.02.2020 16:30

Роскосмос обсудил вопросы сотрудничества с DLR

В рамках мероприятия «Зимние встречи» Объединения им. Гельмгольца состоялась встреча исполнительного директора по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко с членом Правления Германского центра авиации и космонавтики (DLR) по космическим исследованиям и технологиям проф. Ханс-Йоргом Диттусом, руководителем Департамента программ DLR Сюзаной Гросс, руководителем Стратегического департамента DLR Робертом Аксманном и менеджером DLR по сотрудничеству с Россией Кати Унгер-Шайестэ.

От Роскосмоса во встрече также приняли участие директор Исследовательско-аналитического центра Игорь Поташный и представители Департамента пилотируемых космических программ и Департамента международного сотрудничества. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках действующей совместной российско-германской рабочей группы по космической робототехнике, а также вопросы, связанные с подготовкой совместного проекта по телеуправлению робототехническими средствами с российского сегмента Международной космической станции.

Кроме того, стороны обсудили подготовку и возможный формат участия DLR в рамках планируемой российской миссии «Луна-28» по доставке на Землю образцов лунного грунта и перспективы сотрудничества по исследованию и освоению Луны, Венеры и Марса.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения о сотрудничестве по направлениям робототехники и планетарных исследований, а также договорились о проведении очередного заседания совместной рабочей группы по робототехнике в г. Санкт-Петербурге (март — апрель 2020 года) на базе Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики.

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