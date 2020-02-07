Российско-белорусские переговоры продолжились с участием членов делегаций

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые коллеги!
Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. «Второй тайм», так сказать, используя спортивную терминологию. Имею в виду, что мы с Вами сейчас спортом как раз только что и позанимались.
В целом в первой части мы довольно подробно говорили по всем вопросам, которые стоят на повестке дня. Сейчас можно что-то уточнить уже в расширенном составе.
И кроме всего прочего, я хочу, чтобы Вы познакомились с новыми членами Правительства России.
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