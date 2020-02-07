Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с активом Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе рабочей поездки в регион встретилась с активом Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Смотрите также

Основной темой встречи с представителями старшего поколения стало обсуждение Послания Президента Федеральному Собранию и поправок в Конституцию РФ, с которыми выступил Владимир Путин.

Сенатор напомнила, что 20 января глава государства внёс в Государственную Думу проект закона о внесении изменений в Конституцию РФ. Ольга Старостина разъяснила участникам встречи, что поправки вносятся в 22 статьи Основного закона и не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ.

Как отметила Ольга Старостина, представителей старшего поколения Ненецкого автономного округа отличает активная жизненная позиция, неравнодушное отношение ко всему, что происходит в жизни региона и страны. Представители Ненецкого регионального отделения Союза пенсионеров России приняли активное участие в обсуждении поправок в Конституцию и поддержали социальную направленность поправок в Основной закон страны.

MIL OSI