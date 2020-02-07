С. Фабричный: Новый региональный бренд повысит узнаваемость города Старая Русса на национальном и международном уровнях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержит регистрацию нового регионального бренда, связанного с именем Достоевского.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в обсуждении стратегии продвижения нового регионального бренда «Город Достоевского» в городе Старая Русса Новгородской области.

В рамках экспертной сессии с участием предпринимателей, представителей Совета горожан, администрации района, Фонд развития Старорусского края представил стратегию маркетинга территориального бренда. Под зонтичным брендом предполагается создать пешеходный туристический маршрут «Старая Русса – Город Достоевского», который станет основой бизнес-инфраструктуры города с ориентацией на широкий сегмент потребителей.

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Сергей Фабричный считает, что наравне с зарегистрированным ранее товарным знаком «Старорусский», новый бренд повысит узнаваемость города на национальном и международном уровнях. Достичь рыночного позиционирования Старой Руссы как города Достоевского планируется в течение 15 лет.

Старая Русса готова и должна стать «местом силы» русского языка, городом русской философии и русской философской школы

«Достоевский – вдохновитель русской философии, один из самых востребованных мыслителей в мире. Его произведения переведены практически на все основные языки мира. Предложенная рушанами стратегия основывается на непосредственном ассоциировании города с именем Ф.М. Достоевского, который жил в Старой Руссе, создал здесь одно из самых известных своих произведений «Братья Карамазовы», — отметил Сергей Фабричный.

Это обстоятельство, по мнению сенатора, дает право Старой Руссе претендовать на статус центра русской философской школы.

Сергей Фабричный принял участие в обсуждении стратегии продвижения нового регионального бренда «Город Достоевского»

«Никто в России еще не заявлял об этом. Старая Русса готова и должна стать «местом силы» русского языка, городом русской философии и русской философской школы», — считает Сергей Фабричный.

Сенатор обратил внимание, что в отличие от бренда «Старорусский», имеющего непосредственное отношение к муниципалитету, регистрация бренда «Город Достоевского» требует более серьезного подхода. Представитель региона в Совете Федерации готов оказать Фонду развития Старорусского края необходимую правовую поддержку, в том числе при взаимодействии с Роспатентом и Министерством культуры РФ.

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