С. Фабричный обсудил с представителями общественности Новгородской области предложения по поправкам в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Общественной палаты Новгородской области сенатор рассказал об инициативе закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области обсудил на заседании Совета Общественной палаты Новгородской области готовящиеся поправки в Конституцию РФ.

В единую систему публичной власти включается местное самоуправление

Сенатор рассказал об инициативе закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти.

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«В единую систему публичной власти включается местное самоуправление. Отмечу, что в статье 12 главы 1 Конституции зафиксировано невхождение местного самоуправления в систему органов государственной власти. Эта часть Конституции изменяться не будет. Поэтому предлагается новая формулировка – единая система публичной власти», — пояснил Сергей Фабричный.

Сенатор вспомнил личный опыт работы в органах местной администрации. По его мнению, единая система публичной власти должна быть возобновлена.

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