Т. Кусайко: В системе школьного питания теперь должен учитываться такой важный фактор, как здоровье ребенка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы в Мурманской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в работе «круглого стола» по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы.

В своём выступлении сенатор отметила, что в муниципальных образованиях области действует и хорошо отлажена система организации школьного питания, которую, возможно, потребуется лишь немного модернизировать в соответствии с новыми требованиями.

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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию установлены четкие сроки перехода на новую систему, подчеркнула Татьяна Кусайко.

В муниципальных образованиях области действует и хорошо отлажена система организации школьного питания

«При организации школьного питания теперь должен учитываться такой важный фактор, как здоровье ребенка. Если у него есть серьезное заболевание, он вправе получать лечебное питание. Для этого потребуется наладить четкую взаимосвязь между родителями, медиками и кухней», — сказала парламентарий.

Татьяна Кусайко приняла участие в работе «круглого стола» по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, глава администрации Мурманска Евгений Никора, уполномоченный по правам ребенка в регионе Борис Коган, председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова, депутаты Мурманской областной Думы и Совета депутатов Мурманска, представители Роспотребнадзора, региональных министерств, школьных родительских комитетов, общественных организаций.

По итогам «круглого стола» выработан ряд предложений, которые будут направлены губернатору Мурманской области Андрею Чибису. ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области

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