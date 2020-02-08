Более 10 тысяч поклонников лыжного спорта приняли участие в Центральном старте XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Уфе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 февраля, в Российской Федерации стартовала XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Центральный старт «Лыжни России» в этом году прошёл в Уфе (Республика Башкортостан). Его участниками стали более 10 тысяч поклонников лыжного спорта, которые в зависимости от возраста и степени подготовки преодолели дистанции на 2020, 3000 и 5000 метров.

В ходе официальной части мероприятия было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям массовой лыжной гонки. «Этот масштабный, поистине всенародный проект объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта. И конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции многие из них выходят на дистанции целыми семьями – от мала до велика, – сказано в послании руководителя государства. – Уверен, нынешняя «Лыжня России» пройдёт, как всегда, в атмосфере честной борьбы и дружеского общения, подарит участникам огромный заряд бодрости и хорошего настроения, будет способствовать популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. Желаю вам успехов, ярких и незабываемых впечатлений».

Было зачитано также приветствие Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина участникам соревнований. «Этот яркий, масштабный зимний праздник объединяет поклонников активного отдыха и лыжного спорта всей страны. Ежегодно на старт массовой гонки выходят более 1,5 миллиона россиян всех возрастов, – отмечено в нём. – В этом году «Лыжня России» проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Его цель – увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом россиян до 55 процентов. Убеждён, что все, кто выйдет на трассы массовой лыжной гонки, получат много положительных эмоций и мотивируют окружающих своим примером заниматься спортом. Желаю всем крепкого здоровья, быстрой лыжни и ярких впечатлений».

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Заявки на проведение «Лыжни России-2020» подали 73 субъекта Российской Федерации, но в связи с погодными условиями в ряде регионов соревнования перенесены на более поздние даты.

Фото: Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан

Пресс-служба Минспорта России

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