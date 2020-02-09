«Министр спорта России слышит спортсменов и доказывает это своими действиями», – Сергей Шубенков

Source: Russia Ministry of Sport

Шаги Министерства спорта Российской Федерации в ситуации с российской лёгкой атлетикой доказывают, что руководитель ведомства Олег Матыцин слышит спортсменов, считает чемпион мира и двукратный чемпион Европы, один из лучших легкоатлетов мира Сергей Шубенков.

Диалог Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова состоялся сегодня, 9 февраля, на трибунах легкоатлетического манежа ЦСКА в Москве, где проходили Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Русская зима».

«Мы неплохо пообщались. Самое главное, я понял, что Олег Васильевич слышит спортсменов, слышит нас. Это продемонстрировано и действиями, теми шагами, которые предпринимает Министерство спорта. За нами, спортсменами, дело малое – мы тренируемся и готовимся, хотим радовать вас результатами бесконечно. Конечно, по возможности, устанавливать мировые рекорды. Главное для руководителей – наладить конструктивный диалог с World Athletics», – сказал Сергей Шубенков.

«Я изложил свою позицию, наше видение ситуации и что нужно дальше делать. Насколько мог быть полезен. Насколько я смог быть полезен?», – спросил чемпион он, обращаясь к Министру.

Олег Матыцин, отвечая Сергею Шубенкову, подчеркнул, что разговор оказался «максимально» полезным и добавил, что общение «не в кабинетах», а в рамках соревнований часто является намного более эффективным:

«Для меня, как спортсмена в прошлом, очень важно быть рядом, чувствовать атмосферу, энергетику. И только здесь, как мне кажется, мы можем найти верное решение, даже не в кабинетах, а здесь. Потому что здесь тренеры, здесь спортсмены, здесь реальные участники этого огромного действа, которое называется лёгкая атлетика, российская лёгкая атлетика. И я бы ещё хотел бы добавить, что уверен, World Athletics тоже понимает свою ответственность за развитие событий в России, потому что наши чемпионы – не только наши. Они – достояние мировой лёгкой атлетики», – резюмировал Министр.

Пресс-служба Минспорта России

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