Олег Матыцин на «Русской Зиме»: «Все турниры по легкой атлетике будут проведены в соответствии с календарным планом»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 февраля, в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА состоялись Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике в помещении «Русская зима». Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в торжественной церемонии открытия, встретился с ведущими спортсменами и ответил на вопросы журналистов.

«Русская зима» – очень представительный турнир. Я очень рад, что практически все наши звёзды принимают в нём участие, – сказал глава Минспорта России представителям СМИ. – Для нас приоритеты спортсменов, их интересы, участие в соревнованиях, победы являются главным. Министерство спорта сделает всё необходимое для того, чтобы обеспечить проведение всех соревнований, которые были запланированы. «Русская зима», наверное, в этом перечне является самым ярким. И другие турниры, повторяю, будут проведены в соответствии с планом».

В программу соревнований вошли следующие дисциплины: бег на 60, 400 и 800 м среди мужчин и женщин, бег на 1500 м среди женщин, бег на 3000 м среди мужчин, бег с барьерами на 60 м, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, толкание ядра.

Выступая с приветственной речью на торжественном открытии соревнований Олег Матыцин подчеркнул: «Для меня сегодня большая честь быть вместе с вами в единой команде – команде лёгкой атлетики, – сказал он. – Я призываю всех в этот очень непростой период быть вместе. Только тогда мы сможем победить».

«Поздравляю всех участников с открытием сегодняшнего турнира. Желаю, чтобы ещё раз мы были свидетелями ярких выступлений, а вы знаете – среди участников наши звёзды мировой лёгкой атлетики, не только российской лёгкой атлетики. И я уверен, сегодня будет большой праздник», – добавил Министр.

В турнирах приняли участие ведущие российские спортсмены: трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева и другие.

Самым ярким событием турнира стал прыжок Марии Ласицкене, которая установила рекорд соревнований и показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту, прыгнув 2,05 метра.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI