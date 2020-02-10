А. Епишин: Внесение поправок в Конституцию возможна исключительно с одобрения граждан России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Законодательном Собрании Тверской области обсуждение проекта федерального закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел в Законодательном Собрании региона мероприятие по обсуждению положений проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

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В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания и Тверской городской Думы, члены Общественной палаты Тверской области, Президиума Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при председателе Законодательного Собрания, Экспертного Совета при областном парламенте, Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, Молодежной палаты при Законодательном Собрании, профсоюзных и общественных организаций.

Андрей Епишин напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ обозначил конкретные задачи и озвучил четкие направления их реализации — демография, поддержка семьи, образование, здравоохранение, экология, стимулирование развития бизнеса.

«В Послании детально акцентировано внимание на инструментах переформатирования систем государственной власти и требованиях к их представителям. При этом во главу угла поставлены интересы граждан России как главной ценности нашего государства», — сказал сенатор.

Он отметил, что важнейшим из сказанного Президентом стали предложения по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Корректировка закона возможна исключительно с одобрения граждан России, только в том случае, если поправки будут поддержаны всенародным голосованием, они будут вписаны в Конституцию нашей страны.

Андрей Епишин находится с рабочим визитом в Тверской области

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов сообщил, что обсуждение предложений Президента состоялось с участием представителей общественных организаций. «Однозначно были поддержаны законодательные новеллы, которые направлены на закрепление в Конституции Российской Федерации дополнительных социальных обязательств и гарантий государства».

По словам члена Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, заведующего кафедрой теории права юридического факультета Тверского государственного университета Владимира Крусса, реализация предложений Президента РФ будет способствовать объективно необходимому экономическому прорыву, снижению социальной напряженности и консолидации российского народа.

Свою позицию по обсуждаемому вопросу высказали председатель Федерации тверских профсоюзов Сергей Веренинов, председатель Совета Тверской торгово-промышленной палаты Леонид Мусин, председатель Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лариса Щербакова. Выступили депутаты Законодательного Собрания и приглашенные на обсуждение представители общественности.

По итогам мероприятия Андрей Епишин сообщил, что прозвучавшие мнения и предложения будут обобщены, проанализированы и переданы в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

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