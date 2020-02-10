Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел прием граждан и принял участие в международной акции памяти поэта-героя Мусы Джалиля.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в ходе рабочей поездки в регион провел прием граждан.

Андрей Шевченко провел прием граждан и принял участие в международной акции памяти поэта-героя Мусы Джалиля

Большинство обращений касались социального обеспечения семей, в том числе многодетных. Состоялся заинтересованный разговор о продлении и улучшении программы материнского капитала, правилах и условиях ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, введении обязательного горячего питания для учеников начальных классов и других инициативах, призванных решить демографические проблемы и поддержать семьи, планирующие многодетность.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию прозвучали инициативы, направленные на поддержку семьи и улучшение демографии

Под особый контроль парламентарий взял обращение оренбурженки, которая планировала внести материнский капитал в счет первоначального взноса ипотечного кредита, но получила отказ в нескольких банках.

«В Послании Президента РФ Федеральному Собранию прозвучали инициативы, направленные на поддержку семьи и улучшение демографии. Сказано главное – качество жизни людей не должно снижаться, когда в семье появляются дети», — сказал Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко провел прием граждан и принял участие в международной акции памяти поэта-героя Мусы Джалиля

Сенатор также принял участие в международной акции «Муса Джалиль: жизнь и судьба», проводимой в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Творческое наследие Мусы Джалиля позволяет нам достоверно узнать чувства и мысли человека на войне. Его фронтовые стихи — литературный памятник патриотизму, силе и мужеству, беззаветной преданности своим идеалам», — подчеркнул парламентарий.

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