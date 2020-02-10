Встреча с главой Минстроя России Владимиром Якушевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Владимир Владимирович, Вы были одним из участников наших долгих дискуссий по поводу создания новой системы финансирования жилищного строительства и вообще строительства.

В конце концов было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета. По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести определённые итоги.

Как эта система работает, Ваша оценка?

В.Якушев Якушев Владимир ВладимировичМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства : Что касается определённых итогов. Владимир Владимирович, это не окончательные статистические данные, а данные на сегодняшнюю дату: ввод у нас за 2019 год составил 80,3 миллиона квадратных метров. Впервые мы преодолели падающую тенденцию с 2015 года. Это показатель работы отрасли.

Что касается перехода на эскроу-счета. Естественно, было много дискуссий, но это единственно правильный способ, как нам защитить деньги граждан. Сегодня мы констатируем, что количество застройщиков, которые уже работают с банками, переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование, растёт.

За этот год мы создали систему, в этой системе мы сегодня чётко видим каждый дом. Сегодня девять тысяч восемь домов, которые строятся за счёт денег граждан, – либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца четыре миллиона [квадратных метров] проектов перешло уже на новую систему.

Что касается проектов, которые строятся по старым правилам. Вы ставили жёсткую задачу, что они должны в максимально короткие сроки быть достроены и перейти также на проектное финансирование. За три месяца 11 миллионов [квадратных метров] сдано. Сегодня у нас 64 миллиона достраивается по старым правилам. Можно сказать, что эти дома сдаются достаточно быстро.

Поэтому мы можем констатировать, что система эффективная, решения, которые сделаны, правильные. Система, сформированная сегодня, с точки зрения законодательства совершенно верная. Поэтому нам необходимо в этом направлении продолжить работу.

В.Путин: Хорошо. По аварийному жилью как работы идут?

В.Якушев: Что касается аварийного жилья, Владимир Владимирович. Мы докладывали 25 декабря у Вас на Совете [по стратегическому развитию и нацпроектам] – по аварийному жилью, – мы перевыполнили показатели по 2019 году практически в шесть раз.

Показатели, которые мы брали в рамках национального проекта, – это 140 тысяч квадратных метров, по факту получилось 800 тысяч. Это говорит о том, что субъекты Российской Федерации сегодня активно двигаются в этом направлении.

На 2020 год у нас показатель – один миллион [квадратных метров], мы должны вырасти практически в десять раз. Наша совместная работа с субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления (именно от их работы, работы этих команд зависит, насколько качественно у нас будет реализована эта программа; главный оператор у нас – это Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) говорит сегодня, что система в 2019 году проверена. Мы готовы сегодня выполнять более серьёзные задачи: 2020, 2021-й и до 2024 года мы должны переселять более одного миллиона квадратных метров [аварийного] жилья.

Считаю, здесь мы тоже выполним те показатели, которые у нас заложены в национальном проекте. Мы должны до 2024 года эти показатели обязательно выполнить в рамках Вашего Указа № 204 [от 7 мая 2018 года].

В.Путин: Хорошо.

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