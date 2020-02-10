В. Тимченко: В Совете Федерации пройдет Всероссийский Форум участников Национальной системы защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Эта тема обсуждалась на совещании рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей.

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Сенатор отметил, что рабочая группа активно работает над вопросами корректировки законодательства с целью совершенствования защиты прав потребителей, поддержки производителей отечественных товаров высокого качества.

«На наш взгляд, настало время провести серьезный, представительный форум, посвященный обстоятельному обсуждению этих тем. К участию в нем нужно пригласить региональные отделения общественных организаций, государственные надзорные структуры, прежде всего Роспотребнадзор, лучших производителей и глав регионов, которые оказывают реальную поддержку развитию системы защиты прав потребителей, а также добросовестных отечественных производителей», — сказал парламентарий.

Вячеслав Тимченко сообщил, что проведение Всероссийского Форума участников Национальной системы защиты прав потребителей запланировано весной текущего года в Совете Федерации.

Участники совещания высказали ряд инициатив, касающихся проведения форума. В частности, предложено включить в его программу обсуждение вопросов «регуляторной гильотины», взаимодействия рабочей группы с Роспотребнадзором и Россельхознадзором, борьбы с фальсификатом и контрафактом питьевой бутилированной воды и ряд других.

Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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Алексей Канаев и Вячеслав Тимченко

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Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области , член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев, председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин, представители Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, государственных надзорных ведомств.

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