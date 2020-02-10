Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор побывал в Магаданской областной библиотеке и Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре.

Насущные вопросы жизни на севере Дальнего Востока стали главной темой встреч члена Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолия Широкова ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области с работниками культурной сферы колымской столицы. В рамках региональной недели парламентарий побывал в Магаданской областной библиотеке имени А.С. Пушкина и Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре.

Одним из самых злободневных вопросов у жителей Магадана и региона в целом остается доступность авиабилетов. По словам сенатора, повода для беспокойства нет. По‑прежнему действует программа плоских тарифов Аэрофлота, которую компания реализует за счет собственных средств.

«Летом прошлого года Аэрофлот решил ликвидировать плоские тарифы, чтобы вернуться к экономически обоснованным. Но Президент страны четко дал понять, что плоские тарифы отменены не будут», — подчеркнул Анатолий Широков.

Парламентарий обратил внимание и на то, что развивается программа субсидированных авиаперевозок. В ее рамках в 2020 году из государственного бюджета на Дальний Восток будет направлено 8 млрд руб., это почти на 1 млрд 300 млн руб. больше, чем в 2019 году.

«Денег на программу выделяется достаточно. В прошлом году только по нашей области мы не освоили порядка 15–20 млн рублей. Деньги были выделены, а люди билеты не купили. Поэтому денег уверенно хватит», — сказал сенатор.

По мнению Анатолия Широкова, проблема в Магаданской области не в доступности авиабилетов, а в отсутствии конкуренции на московском направлении. Причина в том, что после введения плоских тарифов другие авиакомпании не могут конкурировать с Аэрофлотом.

Анатолий Широков провел встречу с работниками культурной сферы колымской столицы

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Анатолий Широков провел встречу с работниками культурной сферы колымской столицы

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Анатолий Широков провел встречу с работниками культурной сферы колымской столицы

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Анатолий Широков провел встречу с работниками культурной сферы колымской столицы

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«Тем не менее в этом году ряд перевозчиков изучают возможность как минимум на летний период выйти на направления Магадан — Симферополь, Магадан – Санкт-Петербург. Лично я сторонник того, чтобы при увеличении числа рейсов мы часть плоских тарифов пустили в оборот по коммерческой цене, тогда бы появился смысл другим компаниям заходить к нам. И за счет конкуренции мы бы все равно снижали цены».

Сенатор сообщил, что с мая Аэрофлот начнет ежедневные рейсы на Москву. Летом на этом направлении будут летать самолеты большей вместимостью – до 450 пассажиров. А если возникнет дефицит мест, будут организованы дополнительные рейсы. Это гарантировали в Минтрансе РФ, с которым провел переговоры губернатор области Сергей Носов.

Поручение Президента об увеличении бюджетных мест в региональных вузах позволит большему числу наших выпускников поступить в местные вузы

На встречах говорили о мерах, которые следует предпринять, чтобы молодежь не покидала регион. Как считает Анатолий Широков, удержать молодых людей поможет возможность получить образование и жилье.

«Есть поручение Президента об увеличении бюджетных мест в региональных вузах. Оно позволит большему числу наших выпускников поступить в местные вузы», — рассказал парламентарий.

А вот некоторые решения Правительства России относительно жилья для молодых людей парламентарий считает необходимым пересмотреть. Это касается ипотеки под 2 проц. для молодых семей. По условиям программы молодая семья может получить ипотеку под 2 проц. только в новом жилье. На вторичном рынке жилье можно купить лишь в сельских поселениях. Но в Магаданской области сельских поселений нет. «В результате наш регион выпал из программы. Между тем, в Магадане 600 семей заявили желание взять ипотеку под 2 проц. На вторичном рынке в городе продается 1500–2000 квартир. Там, где нет сельской местности, нужно разрешить вторичный рынок. Решение пока не принято, но вопрос этот обсуждается в Совете Федерации. Основание для движения есть. Будем работать», сообщил Анатолий Широков.

Также сенатор сообщил о том, что в ближайшей перспективе он планирует инициировать принятие областного закона о введении звания залуженный или народный артист Магаданской области.

Анатолий Широков откликнулся на предложение актеров о поощрении творческих работников, отметив, что введение подобной награды повысит статус Магаданского музыкального и драматического театра как основного культурного учреждения региона.

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