Инженер компании «Газпром добыча Иркутск» признан лучшим специалистом региона по радиационному методу неразрушающего контроля

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения — ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения общества расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют система экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

Конкурс проводит Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Основная задача конкурса — повышение профессионального мастерства специалистов неразрушающего контроля, обеспечение высокого уровня безопасности в промышленности, энергетике, строительстве, авиации, транспорте.

MIL OSI