Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возглавляла делегацию СФ для наблюдения за проведением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджанской Республике прошли демократично и соответствовали букве закона, сообщила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан . Она возглавляла делегацию Совета Федерации, посетившую Азербайджан для наблюдения за проведением выборов в Милли Меджлис.

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«То, что касается открытости, демократичности, четкого следования букве закона — это мы отмечаем на всех участках», — сказала сенатор. Организация выборов за пределами Баку ничем не уступала тому, как это происходило в столице стране.

Лилия Гумерова и Аркадий Чернецкий

Лилия Гумерова сообщила, что члены делегации приняли участие в мониторинге в рамках международных организаций, в частности Исполкома СНГ, МПА СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. «В день выборов мы побывали на 11 участках трех избирательных округов. Везде велась слаженная работа, чувствовался высокий профессионализм председателей участковых комиссий и знание ими законодательства. На всех участках, которые мы посетили, велось наблюдение посредством камер», — добавила парламентарий.

На всех участках, которые посетили, велось наблюдение посредством камер

Делегация Совета Федерации, посетившая Азербайджан для наблюдения за проведением выборов в Милли Меджлис

В состав делегации Совета Федерации также входили первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края и член Комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов. ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области

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