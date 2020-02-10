Минэнерго России поставило задачи по развитию рынка ГМТ на 2020 год

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел селекторное совещание с регионами-получателями субсидий на создание газозаправочной инфраструктуры и поддержки спроса на текущий год.

В ходе совещания было отмечено, что регионами предстоит ввести в эксплуатацию в общей сложности более 100 заправок, а также переоборудовать порядка 20-25 тыс. автомобилей на использование природного газа в качестве топлива. Кроме того, в каждом регионе примут собственные планы мероприятий по развитию рынка природного газа и соответствующие госпрограммы.

Особое внимание было уделено поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина по повышению эффективности использования средств федерального бюджета.

«В этой связи Минэнерго поставило перед регионами задачу – внести обоснованные предложения по корректировкам показателей и финансирования, которые мы будем рассматривать при подготовке весеннего пакета поправок к федеральному бюджету до 1 марта 2020 года» – подчеркнул Антон Инюцын.

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