Началось обучение прокуроров, надзирающих за исполнением законов о противодействии экстремизму

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

На факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации началось обучение по программе повышения квалификации старших прокуроров, прокуроров отделов прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму.

Приветствуя слушателей, ректор Университета профессор Оксана Капинус отметила, что в целях обеспечения государственной и общественной безопасности должна совершенствоваться деятельность правоохранительных органов. Необходимо развивать систему выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, преступных посягательств на конституционный строй Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, общественный порядок и общественную безопасность.

Учебно-тематический план предусматривает проведение занятий, которые будут охватывать все аспекты противодействия терроризму и экстремизму. Наряду с преподавателями и научными сотрудниками Университета в них примут участие прокуроры профильного управления Генпрокуратуры России, представители ФСБ России, МВД России, Роскомнадзора, Минюста России и иных заинтересованных ведомств.

Перед слушателями выступил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек. Он обратил внимание на то, что вопросы противодействия экстремизму и терроризму остаются безусловным приоритетом государственной политики нашей страны. В результате совместной согласованной работы с правоохранительными структурами и органами государственной власти удалось добиться снижения террористической активности, сокращения преступлений экстремистской направленности, нейтрализации угроз информационной безопасности. Он отметил, что в современных условиях перед нами стоят новые задачи в сфере противодействия экстремизму и терроризму, определил основные направления деятельности органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за исполнением законов в этой сфере.

Начальник у правления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму Юрий Хохлов пожелал слушателям успехов в обучении.

В открытии потока также приняли участие его заместители – Алексей Никитин и Алексей Жафяров, проректор Университета Нина Шалумова, декан факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Елена Глебова, профессорско-преподавательский состав факультета.

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