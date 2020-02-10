Олег Матыцин: «Лыжня России» в очередной раз показала потенциал массового спорта в России»

Source: Russia Ministry of Sport

8 февраля в большинстве регионов России прошла XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное событие в мире.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подвёл промежуточные итоги гонки: «В эти выходные мы провели один из самых популярных в нашей стране спортивных праздников – «Лыжню России». На трассы по многолетней традиции вышло огромное количество любителей зимнего спорта и активного отдыха. Только в центральной гонке этого года в Уфе стартовало более 10 тысяч человек, а точное количество участников по всей России нам ещё предстоит подсчитать».

«Лыжня России» объединяет детей и ветеранов, профессиональных спортсменов и начинающих лыжников. Это поистине народный праздник, ещё одно подтверждение того, что у массового спорта в России большой потенциал, – подчеркнул он. – Особо хочу отметить тех, кто помогал нам в организации «Лыжни России» и вносят значимый вклад в популяризацию лыж в нашей стране – Федерацию лыжных гонок России, её президента Елену Вяльбе и всех спортсменов, которые своими успехами вдохновляют людей по всей стране заниматься этим видом спорта».

«Искренне убеждён, что массовый спорт и спорт высших достижений должны быть в одной связке, дополняя друг друга. Лыжи в России – это самый яркий пример такого симбиоза на сегодняшний день, – сказал Министр. – Уверен, среди юных участников «Лыжни России – 2020» есть и будущие чемпионы мира и Олимпийских игр, примером для которых служат звёзды, лидеры мирового сезона россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева. В этом году заявки на проведение «Лыжни России» подали 73 субъекта Российской Федерации, однако из-за аномально тёплой зимы более чем в 30 из них праздник пришлось перенести. Некоторые регионы уже наметили новые даты, и я искренне надеюсь, что в эти дни погода всё-таки окажется благосклонной к организаторам и участникам».

Пресс-служба Минспорта России

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