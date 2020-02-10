Олег Матыцин: «Россия была и остаётся мировым лидером танцевального спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

С 7 по 9 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в г. Красногорск прошёл Чемпионат и Первенство России по танцевальному спорту.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Обращаясь к организаторам, участникам и гостям соревнований Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил: «Этот вид спорта развивается очень активно, дарит красоту, улыбки миллионам людей. Это один из тех видов спорта, которым мы гордимся, Россия – мировой лидер в нём. Сейчас главное, чтобы люди были здоровыми и красивыми, и ваш вид спорта показывает, как это можно делать».

«Москва всегда была флагманом развития спорта и танцевального спорта в данном случае, – добавил глава Минспорта России. – Эти соревнования показывают, какой у нас есть резерв, какое наше будущее, как активно и успешно работает федерация».

В рамках соревнований Алексей Глухов и Анастасия Глазунова одержали победу в чемпионате России по европейскому секвею. «Серебро» выиграли Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда. Обладателями бронзовых наград стали Степан Поддуев и Маргарита Сибелева.

Чемпионами России по латиноамериканскому секвею стали Антон Алдаев и Наталья Полухина. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Евгений Николаев и Екатерина Исакова. Бронзовые награды получили Павел Щеплецов и Алина Хромецкова.

В дисциплине двоеборье Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова выиграли «золото» Чемпионата России. Серебряными призёрами стали Семен Хржановский и Елизавета Лыхина. Олег Чжен и Юлия Хуртина стали обладателями бронзовых медалей.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет спортсменов и их тренеров с наградами Чемпионата и Первенства России по танцевальному спорту и желает новых достижений и красивых побед!

Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Пресс-служба Минспорта России

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