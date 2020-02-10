Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в Орловскую область сенатор встретился с губернатором региона.

Первый заместитель председателя Комитета CФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках поездки в Орловскую область встретился с губернатором региона Андреем Клычковым. КлычковАндрей ЕвгеньевичГубернатор Орловской области

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В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы социальной политики в Орловской области, в частности, в отношении людей пожилого возраста. «Были достигнуты предварительные договоренности о проведении пятого Всероссийского конкурса пенсионеров «Поединки хоров», который мы планируем организовать в регионе осенью этого года», — сообщил Валерий Рязанский.

Местом проведения очередного всероссийского песенного конкурса область выбрана не случайно – народный коллектив «Стрелецкий хор русской песни» из поселка Стрелецкий Орловского района стал лучшим в номинации «Хоровые коллективы» на предыдущих «Поединках хоров».

Встреча В. Рязанского с губернатором Орловской области

«Стрелецкий хор русской песни», средний возраст участников которого — 64 года, за свою творческую карьеру дал более 800 концертов. Коллектив является лауреатом множества районных, областных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей», — отметил сенатор.

По словам Валерия Рязанского, Орловская область также преуспела в части обучения пожилых людей компьютерным технологиям — как по масштабу, так и по качеству.

«Обучение пенсионеров компьютерной грамотности здесь проходит на базе образовательных учреждений: в Институте культуры, в Орловском технологическом техникуме, Орловском государственном аграрном университете, Мценском филиале Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, Болховском педагогическом колледже и других учебных заведениях», — перечислил сенатор.

Граждане пожилого возраста должны быть активной частью нашего общества

Андрей Клычков подчеркнул, что обучение людей старшего поколения компьютерной грамотности, популяризация и вовлечение их в процесс освоения цифровых технологий помогает им успешно адаптироваться в информационной среде, получать необходимые государственные услуги через информационно-телекоммуникационные сети.

«Граждане пожилого возраста должны быть активной частью нашего общества. Для этого необходимо не только повышать их компьютерную грамотность, но и вовлекать в спортивные и творческие мероприятия», — заявил глава региона.

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