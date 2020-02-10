О. Старостина обсудила поправки в Конституцию РФ с членами Ненецкого регионального отделения Союза женщин России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор разъяснила участникам встречи положения законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе рабочей поездки в Нарьян-Мар обсудила с активом Ненецкого регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Послание Президента Федеральному Собранию и поправки в Конституцию РФ, предложенные главой государства.

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Сенатор разъяснила участникам встречи положения законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», подчеркнув, что сейчас в стране проходит широкое обсуждение поправок в Основной закон.

Как отметила Ольга Старостина, особый интерес и одобрение участников встречи вызвали поправки, связанные с расширением полномочий Совета Федерации, Государственной Думы, повышением роли публичной власти с широким привлечением гражданского общества, усилением роли губернаторского корпуса, а также запрет высшим чиновникам, губернаторам, депутатам, сенаторам и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

«Все предложения, высказанные гражданами, будут обязательно рассмотрены и учтены», — подчеркнула сенатор.

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