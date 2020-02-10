О. Цепкин и М. Павлова провели в Челябинске обсуждение поправок в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы встретились с представителями общественности, студенчества, преподавателями вузов.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области и член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области провели обсуждение поправок в Конституцию РФ с участием представителей общественности, ученых, разных социальных групп.

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Мероприятие проходило в два этапа. Первая часть состоялась в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На встрече сенаторов со студентами-политологами прозвучал ряд их предложений. Всего в обсуждении поправок приняли участие 146 студентов и преподавателей РАНХиГС, в том числе декан факультета экономики и права РАНХиГС Алексей Ильиных.

Олег Цепкин и Маргарита Павлова отметили высокий уровень подготовки студентов, их заинтересованность по данному вопросу и пообещали все прозвучавшие идеи передать в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Второй этап прошёл на площадке Законодательного собрания Челябинской области под председательством Олега Цепкина и Маргариты Павловой с участием представителей общественных и научных организаций. В мероприятии приняли участие 80 человек.

Олег Цепкин подчеркнул, что с момента принятия действующей Конституции не было ее существенных изменений и дополнений. Страна значительно поменялась с тех времен, поэтому и были предложены политические новации, сказал он.

«Учитывая опыт, который мы получили начиная с 1993 года, сегодня он обусловил закрепление в нашей Конституции статуса Госсовета, чтобы консолидировать и координировать органы власти. Предложен приоритет требований российского законодательства по отношению к международным соглашениям и договорам. Госдума будет давать одобрение при назначении кабинета министров, а Совет Федерации согласовывает кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров субъектов».

Опыт, который мы получили, обусловил закрепление в нашей Конституции статуса Госсовета

Маргарита Павлова рассказала о социальных поправках, их будет около трети от всех новаций. Это индексация пенсий, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум.

«Социальная сфера всегда очень чувствительна. Предлагаемые поправки коснутся практически каждого гражданина, поэтому их нужно широко освещать и обсуждать. Всего сегодня мы получили 26 предложений. Наибольшая дискуссия сложилась по поправкам, затрагивающим пенсионное законодательство, поддержку семей с детьми. Именно сейчас важно услышать мнение каждого гражданина, выработать согласованную позицию».

Олег Цепкин и Маргарита Павлова отметили, что предложения южноуральцев будут учтены и направлены в Совет Федерации для последующего рассмотрения на Рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Всего от общественности и научных организаций в ходе встречи поступило 8 письменных и 18 устных предложений.

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