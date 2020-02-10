Поздравление В. Матвиенко первому Председателю Совета Федерации В. Шумейко с 75-летием

Source: Russia – Council of the Federation

Уважаемый Владимир Филиппович!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с 75-летием!

Ваш жизненный путь тесно связан с историей развития федерализма в России. Ваши энергия, широта взглядов и активная жизненная позиция стали особенно востребованы в судьбоносный для страны период, когда совершался переход к новому политическому укладу, формировались экономические основы государственного регулирования.

Как председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва вы внесли значительный вклад в совершенствование федерального законодательства и создание предпосылок для плодотворной работы палаты сегодня. Ваш жизненный и профессиональный опыт, глубокие научные знания снискали вам заслуженное уважение коллег и друзей.

От всей души желаю здоровья, бодрости духа и всего наилучшего вам и вашим близким.

В.И. МАТВИЕНКО

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