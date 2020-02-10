Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-13#Пилотируемая космонавтика10.02.2020 17:17

Послеполётная пресс-конференция Александра Скворцова

Сегодня, 10 февраля 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась послеполётная пресс-конференция космонавта Роскосмоса Александра Скворцова. После 200-суточной длительной экспедиции на Международную космическую станцию 6 февраля 2020 года он успешно вернулся на Землю.

Командир пилотируемого корабля «Союз МС-13» с радостью поделился с журналистами своими впечатлениями от мягкой посадки спускаемого аппарата, рассказал об их дружном интернациональном экипаже, комфортабельном самолёте Ту-204-300, на котором космонавт прилетел на аэродром Чкаловский, программе полёта и многом другом.

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«У нас была очень хорошая экспедиция по результативности, — отметил Александр Александрович. — 61-я экспедиция выполнила десять выходов, проработав в открытом космосе 61 час, что очень символично. Кристина Кук совершила шесть выходов, Эндрю Морган — семь, догнав Анатолия Соловьёва по количеству выходов за одну экспедицию. Возможно, он даже станет рекордсменом по количеству выходов. Я очень рад за него. Это его первый космический полёт, а он растёт прямо на глазах. Настоящий профессионал».

Начальник ЦПК Павел Власов отметил замечательную работу и самого Александра Скворцова, который выполнил все исследования и эксперименты, даже несмотря на нештатные ситуации.

«Пришлось отработать одну из нештатных ситуаций, к которым нас готовят здесь, — поделился Александр Скворцов. — Когда узнали, что есть проблемы с узлом, пришлось сделать увод корабля от станции и перестыковать наш корабль. Причина оказалась не столь глобальна: просто один из кабелей оказался отсоединён. В невесомости такое бывает. При тестировании системы проблема решилась очень просто. Теперь узел исправен полностью. Я от него отстыковался. Станция опять готова принимать следующие экипажи. На борту МКС порядок».

Говоря о взаимоотношениях на станции, космонавт отметил, МКС — прекрасный пример, показывающий, как можно работать людям с разными взглядами, национальной культурой, вероисповеданием и получать максимальный результат.

«Все члены нашей экспедиции настолько хорошо подготовлены, что мы успевали и выполнять программу полёта, и отдохнуть, — отметил, улыбаясь, Александр Александрович. — Лука прекрасно играет на гитаре. У нас даже была экипажная песня. Мы проводили совместные ужины. Такое человеческое общение в общем кругу помогает, поддерживает. Я получил удовольствие от полёта».

Коснулись сегодня и пресловутого числа 13. Александр Скворцов отметил, что, конечно, лётчики — люди суеверные, но Лука Пармитано рассказал, что служил в 13-й эскадрилье и убедил, что это счастливое число. Так и оказалось. Корабль «Союз МС-13» отработал без единого замечания.

Поинтересовались представители средств массовой информации и вопросом снижения требований к кандидатам в космонавты.

«Требования к состоянию здоровья космонавтов определяются давним приказом, который был подписан ещё Министерством обороны, — подчеркнул Павел Власов. — Некоторые позиции с расширением нашего опыта, конечно, могут быть пересмотрены. И так и было, например, по сравнению с самыми первыми требованиями, которые предъявляли к первому отряду космонавтов. Мы пока работаем с врачами ЦПК, чтобы сформировать понимание, а можно ли? Например, по сердечно-сосудистой системе мы снизить требования никак не можем, сами понимаете. А вот по остроте зрения уже чуть расширены диапазонные отклонения».

Начальник ЦПК сказал, что пока не консолидированы все мнения, чтобы обсудить их с ИМБП и ФМБА. Если найдётся подтверждение и понимание, что снижение каких-то требований по здоровью обосновано, тогда можно будет инициировать необходимость изменения данного приказа.

В свою очередь Александр Скворцов добавил: «Требования, которые к нам предъявляются, не избыточны. Невесомость — это, конечно, очень здорово и приятно, но есть факторы, которые потенциально опасны. Мы не зря на станции не меньше двух часов каждый день занимаемся физкультурой».

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