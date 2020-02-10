Прокурорами выявлено свыше 500 нарушений законов в деятельности коллекторских организаций по возврату просроченной задолженности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе надзора за исполнением законодательства о защите прав граждан при возврате коллекторами просроченной задолженности органы прокуратуры выявили свыше 500 нарушений законов в 2019 году. В целях их устранения внесено более 150 представлений. По постановлениям прокуроров 74 лица привлечены к административной ответственности.

Установлено, что юридические лица при взыскании долгов часто не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками. Они вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти. Повсеместно прокурорами пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан (Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская области и другие регионы).

Мерами прокурорского реагирования пресечены факты распространения коллекторами конфиденциальной информации и персональных данных должников. По требованию прокуроров поставлены на учет работники, имеющие доступ к таким сведениям (Удмуртская Республика, республика Башкортостан, Бурятия, Волгоградская, Воронежская, Новосибирская, Пензенская, Пермская, Ростовская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Также выявлялись случаи приема на работу новых сотрудников без проверки их судимости, несоблюдения минимального размера чистых активов юридического лица, отсутствия необходимого программного обеспечения (Алтайский край, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Тюменская, Ярославская области).

В связи с отсутствием эффективного контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, и ненадлежащем выполнении полномочий со стороны территориальных органов ФССП России по Удмуртской Республике, Республике Коми, Белгородской, Вологодской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской областям, Приморского края прокурорами внесены представления в адрес их руководства.

Работа на рассматриваемом направлении надзорной деятельности осуществляется прокурорами на системной основе.

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