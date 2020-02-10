Прокурору Курганской области поручено разобраться с многомиллионными долгами перед социально-ориентированным бизнесом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации в ходе мониторинга публикаций средств массовой информации получила сведения о задолженности администрации города Кургана на сумму более 700 млн рублей по исполненным контрактам перед социально-ориентированным бизнесом. Кроме того в СМИ сообщалось о необоснованных требованиях администрации города Кургана к коммерсантам в сферах организации торговли, транспортного обслуживания и строительства. Тем самым создавались препятствия для развития бизнеса в регионе.

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