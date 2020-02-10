Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Универсальные реабилитационные процедуры банкротства юридических лиц и повышение доступности института банкротства граждан».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел «круглый стол» на тему «Универсальные реабилитационные процедуры банкротства юридических лиц и повышение доступности института банкротства граждан».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ Алексей Дмитриенко, ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области депутаты Государственной Думы, заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Максим Смирнов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев, представители ФСБ, МВД, Банка России, общественных организаций, бизнес-сообщества, эксперты.

Андрей Кутепов подчеркнул, что статистика показывает ежегодное увеличение количества судебных решений о банкротстве предприятий. За последние 2 года в их число попали 30 предприятий естественных монополий, 12 стратегических предприятий, одна градообразующая компания и почти 30 тысяч граждан.

«Эффективность процедур для кредиторов снижается. По результатам конкурсных производств, которые были завершены в 2019 году, кредиторы из 2 триллионов рублей, включенных в реестры требований, вернули себе лишь 4,7 процента, или 95 миллиардов рублей. В 2018 году – 5,2 процента, или 103 миллиарда рублей из 2 триллионов рублей. Полностью без выплат в 2019 году кредиторы остались в 68 процентов дел (в 2018 году – 65 процентов). По данным об инвентаризации, в 2019 году имущество отсутствовало у 37 процентов должников, как и в 2018 году», — сказал парламентарий.

По его словам, безусловным лидером по процедуре банкротства является строительство. На эту отрасль за последние 2 года пришлось 20 процентов всех компаний, находящихся в стадии конкурсного производства.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Константин Долгов

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Иван Абрамов

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Олег Цепкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов выразил уверенность в том, что процесс банкротства должен проходить под контролем государства.

По словам сенатора, ключевым фактором, определяющим успех процедуры банкротства, необходимо считать не столько процентное соотношение удовлетворенных требований кредиторов, сколько сохранение материально-технической базы предприятия, после того как оно выйдет из процедуры банкротства. Однако в действующей редакции закона о банкротстве каких‑либо условий о приоритете сохранения производственного потенциала предприятия-должника в ущерб интересам кредиторов нет.

«Недопустимо, когда институт банкротства принимает формы инструмента поглощения компаний или преднамеренного избавления от долгов. В данной ситуации, очевидно, что для решения проблем должников недостаточно оспаривания сделок и взыскания дебиторской задолженности в рамках процедуры банкротства. Необходимо развивать именно реабилитационные механизмы, при которых организации могли бы выходить из кризисных ситуаций и продолжать хозяйственную деятельность, поскольку они обеспечивают рабочие места и поступление налогов в бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации».

Недопустимо, когда институт банкротства принимает формы инструмента поглощения компаний

Андрей Кутепов предложил обратить внимание на мировой опыт применения реабилитационных процедур, целью которых является не только восстановление платежеспособности должника, но и сохранение его бизнеса.

«Полагаю, что наше совместное обсуждение обозначенных вопросов поможет более детально и профессионально обсудить необходимые изменения процедур банкротства юридических лиц и повышения доступности института банкротства для граждан», — сказал он.

Илья Торосов отметил, что Министерство экономического развития видит две основные проблемы банкротства – это низкий процент реабилитационных процедур — по экономике в целом всего два процента. И низкий возврат задолженности в процедуре банкротства – не более пяти процентов. Мировая практика по реабилитационным процедурам – до 30 процентов, по возвратности – до 40 процентов.

Константин Чекмышев указал, что наблюдается ежегодный рост количества субъектов банкротства в части предпринимательской деятельности. За 8 лет количество конкурсных производств увеличилось в два раза. Задолженность банкротов в бюджет за пять лет выросла вдвое. «К сожалению, у нас сейчас банкротство используется не как цивилизованная процедура расчетов между должником и кредиторами, а как процедура списания долгов, что гибельно сказывается на платежной дисциплине и платежах в целом в гражданском обороте».

Максим Смирнов сообщил, что за три года Росреестр провел около трехсот проверок саморегулируемых организаций, выдал около двухсот предписаний. «Анализ обращений, которые поступают к нам, говорит о том, что больше всего жалоб поступает на арбитражных управляющих. Участники профессионального рынка, которые связаны с работой арбитражных управляющих, почему‑то больше обращаются к государственным органам. Имеет место определенная проблема, целесообразно разрабатывать некие механизмы стимулирования саморегулируемых организаций для увеличения эффективности их работы».

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