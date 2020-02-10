Российские спортсменки победили во всех дисциплинах на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Source: Russia Ministry of Sport

С 7 по 9 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошёл первый в этом сезоне этап Гран-при по художественной гимнастике.

В открытии мероприятия, состоявшегося 7 февраля, приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова и руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Обращаясь к участницам и организаторам соревнований, Олег Матыцин сказал: «Выражаю признательность за праздник, который вы дарите своим трудом. За улыбки, которые вы дарите, выступая на российских и международных аренах, за те победы, которые позволяют нам гордиться художественной гимнастикой, а также нашими тренерами, детьми и великой Родиной».

По итогам соревнований россиянки стали победительницами во всех дисциплинах. Дина Аверина выиграла золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с мячом и лентой, а также «серебро» с булавами.

Дарья Трубникова взяла «золото» в упражнении с булавами, «серебро» в личном многоборье и «бронзу» с обручем.

Екатерина Селезнёва первенствовала в упражнении с обручем и заняла второе место с лентой.

Лала Крамаренко стала обладательницей двух бронзовых наград – в личном многоборье и с мячом.

В групповых упражнениях Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова завоевали золотые медали в многоборье, в упражнении с пятью мечами и тремя обручами и двумя парами булав.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских гимнасток и тренерский штаб сборной во главе с Ириной Винер-Усмановой с блестящим выступлением на этапе Гран-при и желает новых красивых побед!

Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастики

Пресс-служба Минспорта России

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