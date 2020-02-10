Р. Галушина встретилась с членами Палаты молодых законодателей при СФ, представляющими Ненецкий автономный округ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе встречи, прошедшей в Нарьян-Маре, обсуждался план совместной работы.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа провела рабочую встречу с членами Палаты молодых законодателей при СФ, представляющими интересы региона.

Смотрите также

В беседе с сенатором приняли участие депутат Совета Заполярного района Владимир Крупа и депутат Искательского поселкового Совета Юлия Храповицкая.

Римма Галушина выразила готовность к сотрудничеству с молодыми законодателями. «Я считаю, что это моя обязанность — помогать молодым коллегам в продвижении их законодательных инициатив», — отметила сенатор.

Одной из первых инициатив молодых законодателей стал запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним на территории Ненецкого автономного округа. По словам Юлии Храповицкой, эта тема уже поднималась на уровне региона, но своего продолжения так и не получила.

Римма Галушина отметила, что готова подключиться к решению этого вопроса. Она предложила изучить опыт других субъектов РФ, где подобные решения уже приняты на законодательном уровне. «Данная тема обсуждается на многих площадках. И мы понимаем, что запрет на продажу «энергетиков» направлен, в первую очередь, на сбережение здоровья детей. Поэтому здесь необходима консолидация сил и совместная работа, в том числе, с уполномоченным по правам ребёнка в НАО Галиной Гуляевой», — считает парламентарий.

Также в ходе встречи сенатор и молодые законодатели обсудили задачи и план работы на текущий год.

MIL OSI