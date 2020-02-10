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#Роскосмос#Главное10.02.2020 18:08

Сверхмарафон «Ночь Москвы»

В ночь с 7 на 8 февраля 2020 года в г. Москве прошел 20-й открытый городской легкоатлетический сверхмарафон «Ночь Москвы». Основной беговой дисциплиной марафона стал шестичасовой забег в закрытом помещении, состоявшийся в легкоатлетическом манеже «Крылатское».

В мероприятии приняли участие более 100 спортсменов из числа работников промышленных предприятий со всей России. Организаторами марафона выступили Департамент спорта города Москвы (Москомспорт), Федерация легкой атлетики города Москвы, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А.Пилюгина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Клуб бега «Парсек».

Участники соревнований были награждены кубками и медалями за победу в самых различных дисциплинах. Призами и дипломами от Госкорпорации «Роскосмос» были награждены спортсмены в эстафете «Бег по 1 часу». Кроме того, специальными призами Госкорпорации были отмечены работники НПЦАП Иван Жданов, который преодолел 51 км 793 м в абсолютном зачете, и Олег Ланшин с результатом 11 км 538 м в «Беге по 1 часу».

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