С. Митин встретился с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Козловым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны обсудили вопросы судостроения на Дальнем Востоке.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области встретился с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

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В ходе встречи были рассмотрены вопросы судостроения на Дальнем Востоке.

«Специфика хозяйствования предприятий Дальнего Востока, в первую очередь, обрабатывающих отраслей, таких как судостроение и судоремонт, авиастроение, машиностроение не позволяет им на равных конкурировать с предприятиями, расположенными в иных субъектах РФ, и иностранными компаниями», — отметил Сергей Митин. «Данные условия не зависят от хозяйствующих субъектов, так как относятся к факторам, на которые предприятия не могут повлиять в силу географического положения, климата и законодательных актов РФ».

Специфика хозяйствования предприятий Дальнего Востока не позволяет им на равных конкурировать с предприятиями, расположенными в иных субъектах РФ, и иностранными компаниями

Сенатор проинформировал, что в настоящее время разрабатывается проект постановления Совета Федерации по итогам доклада Министра в ходе «правительственного часа» 22 января. Сергей Митин предложил включить в проект предложение по разработке субсидии, связанной с удаленностью, географическим расположением и дополнительными логистическими издержками, а также климатическими условиями, которые требуют продолжительное время года повышенного потребления большого количества энергетических ресурсов.

Встреча С. Митина с Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Козловым

Александр Козлов согласился с предложением Сергея Митина и дал поручение инвестиционному Департаменту Минвостокразвития проработать данный вопрос.

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