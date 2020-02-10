С. Цеков: Феодосийцы болеют душой за свой город

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Сенатор провел выездной прием граждан.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел выездной прием граждан в г. Феодосия.

В ходе приёма был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе развитие коммунальной инфраструктуры городского округа, ремонт улиц, дорог и межквартальных проездов, формирование тарифов на коммунальные услуги, пенсионное обеспечение, взыскание долгов по заработной плате и др.

Больше всего обращений к сенатору поступило по вопросам развития коммунальной инфраструктуры Феодосии и прилегающих населённых пунктов.

Сергей Цеков провел выездной прием граждан в г. Феодосия

Депутат Феодосийского городского совета Маргарита Шпитальная подняла вопрос о капитальном ремонте трассы Феодосия-Орджоникидзе. Сергей Цеков отметил высокую социальную значимость этого вопроса. «Это проблема, связанная с транспортным обслуживанием жителей Феодосии и поселка Орджоникидзе. Постараюсь помочь включить в план капитального ремонта дорогу из Феодосии в Орджоникидзе, потому что жители зимой вынуждены ездить какими‑то круговыми дорогами».

В ходе приёма поднимались вопросы о пенсионном обеспечении, о порядке предоставления льгот военнослужащим, о задолженности по заработной плате одного из предприятий

Одновременно, к Сергею Цекову поступили обращения о необходимости благоустройства п. г. т. Орджоникидзе, пос. Приморский. Была затронута тема сферы ЖКХ Феодосии. Речь идёт о необходимости асфальтирования внутридворовых проездов, освещения ряда улиц, решения проблем с водоснабжением и канализацией.

Среди проблем социального характера в ходе приёма поднимались вопросы о пенсионном обеспечении, о порядке предоставления льгот военнослужащим, о задолженности по заработной плате одного из предприятий.

Депутаты городского совета Юрий Кокин и Татьяна Голуб обратились с вопросом, касающимся приведения в надлежащий вид захоронений участников Великой Отечественной войны, которые сейчас не посещаются родственниками или близкими. Безусловно, эта проблема требует решения, отметил Сергей Цеков, особенно актуальна она сейчас, в период подготовки к 75-летию Победы.

Всего сенатором был принят 21 человек. По 11 вопросам дана устная консультация, десять заявлений приняты в работу для подготовки запросов в профильные ведомства.

Подводя итоги приёма, Сергей Цеков отметил преобладание вопросов развития муниципального округа над вопросами личного характера. «Да, были и частные вопросы, но видно, что феодосийцы болеют душой за свой город», – сказал сенатор.

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