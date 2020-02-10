Т. Гигель провела прием граждан в регионе

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы обсуждены, в том числе, вопросы лесной отрасли региона.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе работы в регионе провела прием граждан по личным вопросам.

В числе записавшихся на прием были жительницы Усть-Канского района и города Горно-Алтайска, которые предложили частично пересмотреть практику проведения судов с участием присяжных заседателей в регионе.

Смотрите также

Еще двум посетительницам из Улаганского и Кош-Агачского районов законодатель предоставила полный пакет документов, разъясняющий права выехавших из районов крайнего севера граждан в отношении получения ими жилищной субсидии на приобретение или строительство жилых помещений.

Законодатель поддержала мнение заявителя, касающееся переноса строительства спортивного объекта на 2021 год.

В числе пришедших к сенатору на прием был и инвалид-колясочник, который обратился с просьбой в содействии по вхождению в проект «Городская среда». Татьяна Гигель сообщила посетителю, что в настоящее время в Государственной Думе рассмотрена законодательная инициатива о народном бюджете, который позволит сельчанам более действенно решать свои поселенческие вопросы.

Директор районного лесхоза обсудила с сенатором проблемы, образовавшиеся в последние годы в лесной отрасли региона.

По словам законодателя, разговор подтвердил, что рабочая группа при Совете Федерации по совершенствованию лесного законодательства движется в верном направлении, планомерно внося поправки в Лесной Кодекс, исходя из понимания, что между грамотным ведением лесного хозяйства и использованием лесов нельзя ставить знак равенства.

Законодатель согласилась с мнением, что при решении проблем в лесной отрасли следует особое внимание обратить на вопросы лесоводства, охраны лесов и их защиты.

MIL OSI