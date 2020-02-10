Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#ЦПК#ISRO10.02.2020 15:10

ЦПК начинает подготовку индийских кандидатов для полёта в космос

В рамках выполнения контракта между Главкосмосом (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research Organisation, ISRO) Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в понедельник, 10 февраля 2020 года, приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в космонавты.

После отбора четыре летчика-истребителя ВВС Индии стали кандидатами на космический полет от ISRO. Программа подготовки, рассчитанная на 12 месяцев, включает в себя комплексную и медико-биологическую подготовку индийских кандидатов, которая будет совмещаться с регулярными физическими занятиями.

Кроме того, они будут детально изучать системы пилотируемого корабля «Союз МС», проведут тренировки с воспроизведением режимов кратковременной невесомости с использованием самолета Ил-76МДК. Индийских летчиков обучат правильным действиям в случае нештатной посадки спускаемого аппарата в различных климатогеографических зонах. Основная часть подготовки будет проходить на базе Центра подготовки космонавтов.

Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между Главкосмосом и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Документ предусматривает поддержку отбора кандидатов, их медицинское обследование и различные аспекты космической подготовки.

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